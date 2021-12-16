O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları belli oldu! İşte sahneye çıkacak ünlü isimler

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları belli oldu! İşte sahneye çıkacak ünlü isimler

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde, sahneye çıkacak isimler de netleşmeye başladı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması programı O Ses Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için geri sayım devam ediyor.

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yılbaşı özel bölümünde, her yıl olduğu gibi bu sene de televizyon, müzik ve spor dünyasının ünlü isimleri sahneye çıkıp müzik yeteneklerini sergileyecek.

Jüriler, özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri isimleri kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.

Çekimleri 27 Aralık günü Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimlerden bazıları belli oldu.

MESUT ÖZİL BOMBASI

Acun Ilıcalı'nın da yakın arkadaşları olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği iddia edildi.

MÜGE ANLI SAHNEYE ÇIKACAK

Programın özel bölümünde ünlü televizyoncu Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sahne alacağı konuşulan isimler arasında.