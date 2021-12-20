O Ses Türkiye'ye katılacağı iddia edilmişti! Müge Anlı'dan yanıt geldi

Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın, TV8'de yayınlanan ''O Ses Türkiye'' adlı yarışmanın yılbaşı özel programına katılacağı iddia edilmişti. Anlı, hakkında çıkan o iddiaya yanıt verdi.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü için geri sayım devam ediyor.

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkacak isimler sosyal medyada gündem olmuştu.

31 Aralık'ta yayınlanacak olan bölümde Mesut Özil, Müge Anlı ve Eda Ece gibi isimlerin sahneye çıkacağı iddia edilmişti.

Bilal Özcan ve Bircan Bali de ''Söylemezsem Olmaz'' adlı programda bu konuyu masaya yatırmıştı. Konunun gündeme gelmesinin ardından ünlü sunucu Müge Anlı açıklama yaptı.

''HABERİM BİLE YOK''

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programıyla izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı, O Ses Türkiye'ye katılacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

Magazin programlarına katılmayı tercih etmeyen ve ekranda kendi programı dışında pek fazla görünmeyi sevmeyen Anlı, iddiaya göre Bilal Özcan'a şu mesajı attı:

"Bilal abiciğim günaydın umarım çok iyisinizdir. Şimdi programınızı izledim. O Ses Türkiye ile ilgili… Ben katılıyormuşum, haberim bile yok. Sana söylemek istedim çok öpüyorum sevgiler."