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    O sözler affedilmedi, Semih Öztürk'ün bileti kesildi! 'Ne yaptın Kurretülayn Matur!!

    Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı sonrası Survivor Ekstra'dan ayrıldığı iddia edilen Semih Öztürk, sessizliğini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 10:14
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    O sözler affedilmedi, Semih Öztürk'ün bileti kesildi! 'Ne yaptın Kurretülayn Matur!!

    Her hafta Survivor'ın hemen sonrasında ekrana gelen Survivor Ekstra'da yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk, programda son iki bölümde yer almadı.

    Sevilen ismin yorumları ile programa damga vururken son bölümlerde olmamasının nedeninin 'ayrılık' olabileceği iddia edildi.

    Yıllar önce yayınlanan Göz6 yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

    "BİR SENİ AFFEDEMEDİM"

    Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, pazar günü hayatını kaybetti.

    Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Matur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi.

    Kurretülayn Matur'un bu paylaşımını Alpay Kazan için yaptığı ileri sürüldü.

    O sözler affedilmedi, Semih Öztürk ün bileti kesildi! Ne yaptın Kurretülayn Matur!! #1

    SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU MU

    Sosyal medyada yayılan iddiaya göre şimdilerde TV8 yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un paylaşımının kanal yönetiminde sorun çıkardığı hatta Öztürk'ün işine son verildiği ileri sürüldü.

    Öztürk'ün dün gece yayınlanan programa çıkmaması da iddiaları güçlendirdi. Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü.

    Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili Öztürk'ten henüz bir açıklama gelmedi.

    O sözler affedilmedi, Semih Öztürk ün bileti kesildi! Ne yaptın Kurretülayn Matur!! #2

    O sözler affedilmedi, Semih Öztürk ün bileti kesildi! Ne yaptın Kurretülayn Matur!! #3

    O sözler affedilmedi, Semih Öztürk ün bileti kesildi! Ne yaptın Kurretülayn Matur!! #4


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