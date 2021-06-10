Oğlan Bizim Kız Bizim filmi konusu nedir? Oğlan Bizim Kız Bizim filmi oyuncuları..

Oğlan Bizim Kız Bizim filmi konusu nedir? Oğlan Bizim Kız Bizim filmi oyuncuları..

2016 yılı yapımı romantik komedi türündeki Oğlan Bizim Kız Bizim filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında sinema severlerle buluşacak. Peki Oğlan Bizim Kız Bizim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Semra Dündar'ın oturduğu, senaryosu ise yine Semra Dündar tarafından kaleme alınan Oğlan Bizim Kız Bizim filmi, bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Başrollerinde Aras Aydın ve Melis Babadağ'ın yer aldığı Oğlan Bizim Kız Bizim filmi, İstanbul'da yaşayan ve birbirlerini hiç tanımayan düğün organizatörü Zeynep ile oto tamircisi Barış'ın romantik komedi tadındaki hikayesini anlatıyor.

Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken filmi 10 Haziran Fox TV yayın akışında görenler, Oğlan Bizim Kız Bizim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

Peki daha önceden izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için Oğlan Bizim Kız Bizim filmi konusu nedir? İşte Oğlan Bizim Kız Bizim filmi konusu ve oyuncuları...

OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden beklediği evlilik teklifini bir türlü alamayan Zeynep, yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından bir radyonun düzenlediği yarışmayı kazanarak Antalya'da bir tatil kazanır.

Aynı yarışmayı kazanan diğer kişi ise son derece eğitimli ve kültürlü bir oto tamircisi olan Barış'tır. Karşılaştıkları ilk andan itibaren kavga etmeye başlayan ikili, yanlarında gelen en yakın arkadaşlarının da yardımıyla tatili birbirlerine zehir ederler. Ne var ki zorunlu olarak birlikte geçirdikleri zaman süresince aralarında duygusal bir yakınlaşmanın kıvılcımları da gözle görülür hale gelecektir.

OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Türkiye'nin sevilen genç yıldızlarını bir araya getiren yapımın başrollerinde; Aras Aydın, Melis Babadağ, Mustafa Şen, Hüseyin Elmalıpınar, Bala Atabek ve Şahangiller olarak tanınan internet fenomeni Emrah Şahan yer alıyor.