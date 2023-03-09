Oğlu oluyor denildi! Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya'nın hamilelik iddialarına yanıt... Ayça Altunkaya ile bir süredir birliktelik yaşayan medya patronu Acun Ilıcalı, 5. kez baba olduğu iddialarıyla gündeme geldi. Oğlu olacağı öne sürülen Ilıcalı, konuya açıklık getirdi.

Üç evlilik gerçekleştiren Acun Ilıcalı'nın aşk hayatı oldukça hareketli.

Dört kızı olan Acun Ilıcalı, 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır.

2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur.

İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2018 Kasım ayında boşanmıştır.

Şimdilerde ise Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olan Acun Ilıcalı, erkek babası oluyor iddiasıyla magazin gündemine düştü.

Yalanladı

Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya hamile olduğu iddia edildi.

İddiaların ardından sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'a konuştu.

Haberin kesinlikle doğru olmadığını söyleyen Ilıcalı, depremzedeler için yaptığı yardım kampanyalarıyla yaraları sarmaya çabaladığı bu dönemde hem kız arkadaşının yıpratılmasına ve bu yalan haberle gündeme gelmekten son derece üzgün olduğunu belirtti.