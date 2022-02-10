Oğlum'un yıldızı Serhat Teoman'ın sevgilisi Camdaki Kız'ın yıldızı çıktı! Dile kolay, 6 yıllık beraberlik...

Oğlum dizisinde Sedat karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serhat Teoman'ın özel hayatı mercek altına alındı. Teoman'ın 6 yıldır Camdaki Kız dizisinin yıldızıyla birlikte olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

4 Haziran 1983 tarihinde babasının askerlik görevi sırasında Diyarbakır'da dünyaya gelen Serhat Teoman, ortaokulu bitirdikten sonra ailesiyle İzmir'e geldi.

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun olan Serhat Teoman, yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yaptı.

Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Burak Çatalcalı karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Teoman, Acil Aşk Aranıyor dizisinde Dr. Sinan karakteriyle büyük ilgi topladı.

Ardından Kaçın Kurası, Anne ve Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde Show TV'nin yeni dizisi Oğlum ile izleyici karşısına çıkıyor.

Oğlum dizisinde Komiser Sedat karakterine hayat veren Serhat Teoman'ın özel hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, Teoman'ın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

6 YILDIR LEYLA FERAY İLE BİRLİKTE

Ünlü oyuncu Serhat Teoman, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Pera karakterine hayat veren Leyla Feray ile aşk yaşıyor.

6 yıldır Leyla Feray ile aşk yaşayan Serhat Teoman, sevgilisinin 28. yaş gününü Instagram hesabından paylaştığı kareyle kutlamıştı.

Feray ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşan Teoman, "Altı senedir baktığım yerde... İyi ki doğdun" notunu düşmüştü.