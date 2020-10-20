Öğretmen dizisi bitti mi? Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak?

FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan İlker Kaleli'nin başrol oynadığı Öğretmen dizisiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Med ve MF yapım imzalı, ilk bölümü 4 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Öğretmen dizisinin final yapacağı iddia edildi. Bir çok dizinin peş peşe yayından kaldırıldığı dizilere bir yenisi daha eklendi. Peki Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Bitti mi? Öğretmen dizisi kaç bölüm sürecek?





ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU

Dizinin başrolü olan Akif Erdem bir fizik öğretmenidir. Öğrencilerine insanlık adına bir ders vermek isteyen fizik öğretmeni, ama bunu yaparken kullandığı yöntem alışkanlıkların dışında kalacaktır. Fizik öğretmeni Akif Erdem 12A öğrencilerini bir sınıfa toplar ve okulun geri kalanını patlatır. 12A sınıfını rehin tutan fizik öğretmenin ise sorduğu soru “Rüya Önek’ in ölümünden kimler sorumludur?”. Bu soruya verilecek tek yanıt ise doğru olandır. Dizinin amacı ise insanlara “iyi insan” olmayı göstermektir.

ÖĞRETMEN DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Japonya yapımı Mr. Hiiragi's Homeroom dizisinden uyarlanan Öğretmen'in final yapacağı ortaya çıktı.

Medyapım ve MF Yapım tarafından yapılan, Koray Kerimoğlu’ nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde ise; Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Şerif Erol, Serkan Keskin, Serhat Kılıç ile İlker Kaleli bulunmaktadır. Kadrosunda ünlü isimlere yer vermekte olan dizi ise yeni sezonunda beklenilen izlenme oranları vermemesi üzerine ekranlara gelecek 9’ uncu bölümü ile final yapacak.

Eğer yayınlanma sürelerinde bir farklılık olmaz ise dizi, 8 Kasım Pazar günü son bölümü ile ekranlara gelecek.