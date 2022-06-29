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Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep estetikle Kim Kardashian'a benzedi! 'Ay pes artık'

Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep estetikle Kim Kardashian'a benzedi! 'Ay pes artık'

Bir dönem 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programında rol alan oyuncu Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Koçak'ı görenler tanıyamıyor.