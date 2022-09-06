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    Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak'tan iddiasız pozlar!

    Bir dönem 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programında rol alan oyuncu Zeynep Koçak, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü.
    • 06.09.2022 - 09:47
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    Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak'tan iddiasız pozlar!

    2008 yılında ekranlara gelen 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' yayınlandığı dönemin en sevilen programlarından birisi oldu.

    Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan komedi programı, 2011 yılında final yaparak sona erdi.

    Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, Büşra Pekin, Bülent Emrah Parlak, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı program, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

    Programın yayınladığı dönemlerde oyuncu Oğuzhan Koç ile sevgili olan Zeynep Koçak'ın son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

    Komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka birine dönüştü.

    Aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla değişen Koçak'ı görenler tanıyamıyor.

    Koçak, son olarak yeni kareleriyle gündem oldu.

    Güzel oyuncu, paylaşımına "Zeynep Koçak'tan iddiasız pozlar" notunu düştü.

    İşte, Zeynep Koçak'ın Instagram'dan paylaştığı yeni kareler...

    Oğuzhan Koç un eski aşkı Zeynep Koçak tan iddiasız pozlar! #1

    Oğuzhan Koç un eski aşkı Zeynep Koçak tan iddiasız pozlar! #2

    Oğuzhan Koç un eski aşkı Zeynep Koçak tan iddiasız pozlar! #3


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