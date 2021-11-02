- Haberler
- Medya Haberleri
- Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak değişimiyle nefes kesti!
Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak değişimiyle nefes kesti!
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 23:08
- Güncelleme : 02.11.2021 - 23:56
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yayınlandığı ilk sene kadroda olan Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç'la aşk yaşamıştı.
Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla adını duyuran Koçak, ÇGHB'den sonra herhangi bir projede yer almadı.
Kısa bir süre sonra Oğuzhan ve Zeynep'in aşkı biterken, Koç birlikte rol aldığı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladı.
Aradan geçen uzun zamanın ardından yeniden gündeme gelen Koçak, değişimiyle herkesi şaşırttı.
Koçak'ın değişimi takipçilerin şoke ederken, sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncu takipçilerinden tam not aldı.
ZEYNEP KOÇAK'IN SON HALİ
Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen Zeynep Koçak, Instagram hesabından paylaştığı son pozları ile beğeni topladı.
Sarışın hallerine veda eden Koçak son paylaştığı kareye, "Her defasında buraya bir şey yazmak zorunda değilim arkadaşlar'' notunu düştü.
2016 yılında 'Küçük Esnaf' filminde rol alan Zeynep Koçak, şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.