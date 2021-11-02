Haberler

Medya Haberleri

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak değişimiyle nefes kesti!

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak değişimiyle nefes kesti!

Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yer alan ve Oğuzhan Koç'la sevgili olan Zeynep Koçak, değişimiyle şaşırttı. Oyuncunun son halini görenler şaşırırken, takipçileri ise beğeni ve yorum yağdırdı.