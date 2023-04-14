Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan imalı paylaşım! Boşanma haberini alınca... 8 ay önce evlenen Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin ayrılık haberi sevenlerini üzerken, eski sevgili Zeynep Koçak'ın paylaşımı dikkat çekti.

Geçtiğimiz ağustos ayında dünya evine giren oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, boşanıyor.

Evliliklerindeki krizi çözemeyen Özdemir ve Koç çifti, ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

Ünlü çiftin sosyal medyada yaptıkları açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" denildi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un paylaşımında sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Çiftin sevenleri ayrılık haberine üzülürken, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımı gündeme geldi.

Eski sevgiliden imalı not

Zeynep Koçak'ın 6 gün önce "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" yazdığı gönderisi olay oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Oğuzhan Koç'un eski kız arkadaşı Zeynep Koçak için "ahı tuttu", "işte karma", "ilahı adalet" tarzında yorumlar yaptı.