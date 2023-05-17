Oğuzhan Uğur oy verdiği ismi açıkladı! İşte Oğuzhan Uğur'un desteklediği Cumhurbaşkanı adayı.. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oy verdiği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. İşte o isim..

Babala TV isimli Youtube kanalının sahibi olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur seçimlerde oy verdiği ismi açıkladı.

Mevzular Açık Mikrofon isimli Youtube programıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur dün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile oy verdiği ismi duyurdu.

Bir takipçisinin kendini eleştirdiği twite yanıt veren Oğuzhan Uğur'un bu yanıtı sosyal medyada gündeme oturdu.

Siyasetçileri ağırladığı program ile dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Uğur'un oy verdiği ismi duyan bazı takipçileri şaşkınlıklarını belirten paylaşımlarda bulundular.

Sinan Oğan'a oy verdi

Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile seçimlerde Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı.