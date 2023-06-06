Oğuzhan Uğur'un sevgilisi Kızılcık Şerbeti'nden çıktı! Sırtında taşıdığı anlar olay oldu Son zamanların tartışılan isimleri arasında yer alan Oğuzhan Uğur'un sevgilisi Kızılcık Şerbeti'nden çıktı. İkilinin aşk yaşadığını duyanlar ise şaşkınlık geçirdi.

Son zamanların tartışılan isimlerden olan Oğuzhan Uğur'un özel hayatı gündeme geldi.

Yaptığı programlar ve siyasetle anılan Oğuzhan Uğur'un aşkı, Kızılcık Şerbeti'nden çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde Alev'a hayat veren Oğuzhan Uğur, aşk dolu karelerini de sosyal medyadan yayınladı.

Ancak ayrıl barş devam eden ilişkiye, nazar değdi ve geçtiğimiz aylarda tamamen sonlandı.

İlişkisi hakkında konuştu

Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman'la biten ilişkisi hakkında, "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık." dedi.

"Artık günbatımını izliyorum, yediğim yemekten keyif alıyorum. Finali ayrılık da olsa benim için çok saygı duyduğum bir ilişkiydi. Uzun zaman sonra robotluktan çıktım. Kendisine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İkilinin aşk yaşadığını duyanlar ise şaşırdı. Uzman, şu sıralar Alev karakteri ile adından sıklıkla söz ettiriyor.