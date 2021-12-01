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Okan Bayülgen'in ismi gibi güzeller güzeli kızı İstanbul

Okan Bayülgen'in ismi gibi güzeller güzeli kızı İstanbul

Okan Bayülgen ve Şirin Ediger'in evliliği kısa sürdü ancak bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Yıllar için büyüyen ve kocaman kız olan İstanbul, tatlılığıyla görenleri mest etti.