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- Okan Bayülgen'in ismi gibi güzeller güzeli kızı İstanbul
Okan Bayülgen'in ismi gibi güzeller güzeli kızı İstanbul
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 14:30
- Güncelleme : 01.12.2021 - 14:33
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen ve Şirin Ediger, 2008-2014 yılları arasında evli kaldı. Bayülgen ve Ediger çiftinin kızları İstanbul ise 2009 yılında dünyaya geldi.
Okan Bayülgen ve Şirin Ediger, 31 Aralık 2008’de Roma’daki Türk Büyükelçiliği’nde çok az davetlinin katıldığı bir nikahla evlenmişti.
Çiftin ayrılığı o dönem hayranlarını oldukça üzerken, kızları İstanbul annesiyle yaşamını sürdürmeye başladı.
Basından uzak büyütülen İstanbul, annesinin sosyal medyasında hayranlarının karşısına çıkıyor.
Şirin Ediger kızını gazetecilerden uzak tutmasına rağmen, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
OKAN BAYÜLGEN'İN KIZI İSTANBUL BÜYÜDÜ
Şirin Ediger'den boşanan Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, büyüdü.
Annesi Ediger'in sık sık sosyal medyada paylaştığı İstanbul, güzelliği ile dikkati çekiyor.
Hem annesi hem de babasına olan benzerliği ile ilgi çeken İstanbul, ismiyle ise beğeniliyor.