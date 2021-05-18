Oktay Gürtürk kimdir? Demet ve Alişan konuğu Oktay Gürtürk hakkında bilgiler..

Seslendirdiği 'Aşk Çiçeğim' şarkısıyla tanınan Oktay Gürtürk, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Oktay Gürtürk'ün hayatını merak ediyor. Peki, Oktay Gürtürk kimdir?

'Aşk Çiçeğim' şarkısıyla tüm sosyal medyayı sallayan ve bu şarkıya çektiği klibi YouTube'da milyonlarca kez izlenen Oktay Gürtürk, Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Programda unutulmaz eserlerini ve yeni şarkılarını söyleyecek olan Oktay Gürtürk'ün hayatı merak ediliyor.

Oktay Gürtürk hakkında merak ettikleri konuları sorgulayan vatandaşlar, Oktay Gürtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Oktay Gürtürk kimdir? Oktay Gürtürk kaç yaşında ve nereli? İşte Oktay Gürtürk'in hayatı ve biyografisi...

OKTAY GÜRTÜK KİMDİR?

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya gelen ve aslen Elazığlı olan Oktay Gürtürk'ün tam doğum tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Çocukluk yıllarını Elazığ’da geçiren ve kendi deyimiyle 30 yıla yakın bir sahne geçmişi olan Oktay Gürtürk, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmektedir.

Profesyonel müzik hayatına 1988 yılında başlayan Oktay Gürtürk, ilk olarak Ankara'da sahne almaya başlamıştır. Bu şehirde pek çok mekanda sahne alan şarkıcı, kariyerine daha sonra İstanbul'da devam etme kararı almıştır.

İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Oktay Gürtürk, 2007 yılında çıkardığı ''Yiğit Yaralı Olur'' albümü ile tanınmaya başlamıştır. Futbolla da ilgili olan Oktay Gürtürk, Galatasaray ve Elazığspor taraftarıdır.

''Aşk Çiçeğim'' adlı şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı, müzik kariyerine yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarla devam etmektedir.

Oktay Gürtürk, müzük hayatına girişini şöyle anlatmıştır:

''4 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Musuki cemiyetlerinde başlayan müzik hayatım düğünlerde, çay partileri oluyordu eskiden, onlarla devam eden bir süreç. Cemiyetten sonra da tamamen profesyonel olarak 1900.. yılları söylesek yaşımız ortaya çıkacak .. İlk şarkı söylemem ilkolkulda 23 Nisanda hiç unutmuyorum 'Bir mumdur iki mumdur bu ne güzel bayramdır' diye okuduğumuz türkülerle başladık. Sonra uzun yıllar yurdun her yöresinde ama ben asıl çok büyük hem maddi hem manevi hem de sanatsal açıdan büyük şeyler sağladığım Ankara'dır. Müziğin müzik, sahnenin sahne olduğu dönemlerdeki sahneyi yaşamış, sahneye çıkmış şanslı insanlardan biriyim. 2007'de beni tamamen insanlara tanıtan yani şöhret dediğimiz ''Yiğit Yaralı Olur'' albümü. Bu şarkı beni milyonlaca insanlara ulaştırdı. Sonra ''Baboş'' türkümüz inanılmaz bir patlama oldu, bir çok kesim bu türkü ile beni hatırlamaya başladı. Benim için inanılmaz bir başarı sağladı.''

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