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    Oktay Kaynarca paylaştı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Özbekistan'da sürüyor!

    Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Özbekistan'da devam ediyor.Ünlü oyuncu Semerkand'dan paylaştığı fotoğraflar ile gündeme geldi..
    • 19.07.2022 - 11:56
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    Oktay Kaynarca paylaştı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Özbekistan'da sürüyor!

    Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği merakla beklenen yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" çekimleri son sürat devem ediyor.Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani bir kararla bitmesinin ardından dizinin ve Oktay Kaynarca'nın hayranları ünlü oyuncunun yeni bir projede yer alıp almayacağını merak ediyordu.

    Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" büyük bir merak uyandırmış durumda.Ünlü oyuncu yeni dizinin çekimlerinin devam ettiğini paylaştığı kareler duyurdu.

    Oktay Kaynarca paylaştı! Ben Bu Cihana Sığmazam ın çekimleri Özbekistan da sürüyor! #1

    Dizinin bazı bölümleri Özbekistan'da çekiliyor.Oktay Kaynarca Özbekistan'dan paylaştığı fotoğraflar ile hayranlarını haberdar ediyor.Dizide Cezayir isimli karaktere hayat verecek olan Oktay Kaynarca Semerkand kentinden fotoğraflar paylaştı.İşte o kareler;

    Oktay Kaynarca paylaştı! Ben Bu Cihana Sığmazam ın çekimleri Özbekistan da sürüyor! #2

    Oktay Kaynarca paylaştı! Ben Bu Cihana Sığmazam ın çekimleri Özbekistan da sürüyor! #3

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosunda Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş gibi önemli oyuncularda yer alıyor.


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