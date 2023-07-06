Olay anlar: Çöp toplayıp fotoğraf çektirdi! İşi bitince sahili kirleterek geri döndü! Sosyal medya üzerinden çevreci gözükmek isteyen bir kadın, sahilde çöp toplarken fotoğraf çektirdi. İşi biten kadın çöpleri yeniden sahile bıraktı. O anlar ise başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medya üzerinden görünür olmak, son zamanlarda önemli bir hale geldi. Sosyal medya hesabından takipçi ve beğeni kazanmak isteyenler, farklı farklı yollara başvuruyor. Bu yollardan birisi ise görenleri ilk başta sevindirdi. Ancak videonun sonu, izleyenlere sinir krizi geçirtti. Sahile geldi, çöp topladı Genç bir kadın sahile gelerek, çöp toplamaya başladı. Çevreci olduğunu göstermek isteyen kadın, dakikalarca çöplerle uğraştı. Genç kadının yanında getirdiği arkadaşları da bu anları saniye saniye kareledi. Çöpleri topladı ama.. Genç kadın çöpleri topladı, fotoğraflarını çektirdi. Akabinde ise arkadaşlarıyla dönüş yoluna geçti. Bu anlar da başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. Genç kadın fotoğraf çektirme işlemin ardından çöpleri sahilde bırakarak oradan uzaklaştı.