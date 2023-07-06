Sosyal medya üzerinden görünür olmak, son zamanlarda önemli bir hale geldi.
Sosyal medya hesabından takipçi ve beğeni kazanmak isteyenler, farklı farklı yollara başvuruyor.
Bu yollardan birisi ise görenleri ilk başta sevindirdi. Ancak videonun sonu, izleyenlere sinir krizi geçirtti.
Sahile geldi, çöp topladı
Genç bir kadın sahile gelerek, çöp toplamaya başladı. Çevreci olduğunu göstermek isteyen kadın, dakikalarca çöplerle uğraştı.
Genç kadının yanında getirdiği arkadaşları da bu anları saniye saniye kareledi.
Çöpleri topladı ama..
Genç kadın çöpleri topladı, fotoğraflarını çektirdi. Akabinde ise arkadaşlarıyla dönüş yoluna geçti.
Bu anlar da başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. Genç kadın fotoğraf çektirme işlemin ardından çöpleri sahilde bırakarak oradan uzaklaştı.