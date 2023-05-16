Öldü, kayboldu dediler... Selena'nın Selin'i Türkiye'ye döndü, pozunu verdi! "Sonunda gerçeğini gördük" Selan dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, Türkiye'ye döndü. Yıllardır ortalarda olmayan Demirci'yi görenler, "Son halini sonunda görebildik" dedi. Demirci'nin son hali, Twitter üzerinden paylaşıldı.

10 Eylül 2006 yılında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Selena dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Farklı bir konusu olan dizinin başrolünde Sinem Kobal, Selena karakteriyle yer aldı ve ünlenmeye başladı.

Bu dizide en az Sinem Kobal kadar, çocuk oyuncular da ilgi çekti. Dizide yer alan Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş ve Gizem Güven, kilit isimler oldu.

Dizi üç küçük çocuğun etrafında dönerken, Cansu Demirci ise o dönem güzelliği ve oyunculuk performansıyla gündem oldu.

Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, diziden kısa bir süre sonra ise ortadan tamamen kayboldu.

Yerine başkası gösterildi ama...

Cansu Demirci ortadan kayboldu. Sosyal medya bile kullanmayan Demirci adeta sır oldu ve arkasında soru işaretleri bıraktı.

Cansu Demirci'nin yerine başkalarının profili son hali olarak gösterildi. Ancak Demirci yıllar sonra Türkiye'ye döndü ve ortaya çıktı.

Cansu Demirci'nin son halini Twitter üzerinden "Fısıldayan Adam" paylaştı ve "Selena dizisinin Selin'i, Cansu Demirci yıllar sonra Türkiye'de" dedi.