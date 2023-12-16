Kızılcık Şerbeti dizisi, cuma akşamına yine damga vurdu.
Show TV'nin iddialı yapımı Alev ve Abdullah'ın aşkı ile nabızları yükseltti.
İki aileyi de birbirine katan kararın akabinde bölüm sonunda Ömer'in hastalığı son noktaya geldi.
Amcasını yere yığılmış halde bulan Fatih, hemen ambulansı aradı.
Apar topar ameliyata alınan Ömer için doktorlar pek umutlu konuşmadı.
İzleyiciler Ömer ölecek mi yaşayacak mı merak ediyor. Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer karakteri diziden çıkacak mı araştırılıyor.
Ömer'e ne olacak
Kıvılcım ile geçirdiği kaza sonrası beyninde baloncuk oluşan Ömer için hayat zorlaştı.
Hastalığı yüzünden aşkından vazgeçen Ömer, iyice ağırlaştı.
Doktor, ''Durumu çok riskli. Ne yazık ki kurtulması şansı çok düşük.'' dedi. Gözler ise yeni bölüme çevrildi.
İzleyiciler, Ömer'in hikayesinin henüz bitmediğini düşünüyor. Ancak Kıvılcım ile Ertuğrul'un yakınlaşması da dikkat çekiyor.
Ömer'in ölüp ölmeyeceği henüz belli değil. Bu nedenle karaktere hayat veren Barış Kılıç'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.