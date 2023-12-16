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Öldü mü, yaşıyor mu: Kızılcık Şerbeti Ömer'e ne olacak? "Umut yok"

Öldü mü, yaşıyor mu: Kızılcık Şerbeti Ömer'e ne olacak? "Umut yok" Dizide Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer karakteri, hayati bir ameliyata girdi. İzleyiciler ise Ömer'in akıbetini merak ediyor. Hastalığı yüzünden Kıvılcım'dan ayrılan ve halüsinasyonlar gören Ömer ölecek mi, yaşayacak mı? İşte yanıtı...