Öldü sanan bile var! Selena'nın Selin'i ortaya çıktı, güzelliğine yorum yağdı... Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, şimdilerde 30 yaşında. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen ünlü oyuncu, son hali ile beğeni topladı.

Bir döneme damga vuran fantastik dizilerden Selena, popülaritesini yıllar geçmesine rağmen koruyor.

Başrollerini Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un paylaştığı dizi, 2000’li yılların unutulmaz yapımları arasında yer alıyor.

SElin, LEyla ve NAzlı karakteriyle SELENA'nın maceralarını anlatan dizi, büyük ilgi gördü.

Dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci finalin ardından başka bir projede yer almadı.

Uzun yıllardır Türkiye'de görüntülenmeyen Demirci'nin nerede olduğu merak edilirken, vefat ettiği iddiaları bile ortaya atıldı.

Turuncu saçları ve beyaz teniyle oldukça beğenilen Selena'nın Selin'i sonunda ortaya çıktı.

Oyunculuğu bıraktı

2014 yılından sonra oyunculuğu bırakan Demirci, Portekiz'in Lizbon kentine gitti.

St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun olan Demirci, eğitimine yoğunlaştı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Bununla da kalmayan genç isim, Almanya'nın Bremen kentindeki Jacobs Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Yurtdışına yerleşti

30 yaşındaki Cansu Demirci Türkiye kariyerini noktalamayı tercih etti. Lizbon'da yaşamaya devam eden Demirci, oyunculuk yapmak istemiyor.

Bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre, ünlü oyuncu kendisini tanıyanlara da Selena'daki Selin olmadığını söylüyor.