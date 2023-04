Ölmüş kocasının mezarında şoke etti: "Sen burada idare et, paranı yiyorum" dedi... O video viral oldu! Sebiha isimli bir kadın kocasının mezarında söylediği sözlerle herkesi şoke etti. Kocasının mezarına giden yaşlı kadın, ""Herif sen bana para vermiyordun ya 'İdare et, idare et' diyordun, şimdi sen burada idare et. Ben senin paranı yiyip, içip oturuyorum" dedi.

Sosyal medya üzerinden ilginç bir video paylaşıldı. Sebiha isimli yaşlı bir kadın ölmüş kocasının mezarına ziyarete gitti. Ziyaretini saniye snaiye kaydeden kadının sözleri, herkesi şaşkınlığa uğrattı. Mezardaki kocasına seslenen kadın :"Herif sen bana para vermiyordun ya 'İdare et, idare et' diyordun, şimdi sen burada idare et. Ben senin paranı yiyip, içip oturuyorum." dedi. O anları TikTok hesabında paylaşan vatandaş 8 milyon izlenme ve 9 bin yorum alarak sosyal medyada son 1 haftada en çok izlenen içerik olmayı başardı.