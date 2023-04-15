Sosyal medya üzerinden ilginç bir video paylaşıldı. Sebiha isimli yaşlı bir kadın ölmüş kocasının mezarına ziyarete gitti.
Ziyaretini saniye snaiye kaydeden kadının sözleri, herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Mezardaki kocasına seslenen kadın :"Herif sen bana para vermiyordun ya 'İdare et, idare et' diyordun, şimdi sen burada idare et. Ben senin paranı yiyip, içip oturuyorum." dedi.
O anları TikTok hesabında paylaşan vatandaş 8 milyon izlenme ve 9 bin yorum alarak sosyal medyada son 1 haftada en çok izlenen içerik olmayı başardı.