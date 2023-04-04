Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu! Asuman Dabak'ı yasa boğan ölüm haberi.. Ünlü oyuncu Asuman Dabak abisi Süleyman Dabak'ın vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Ünlü oyuncu Asuman Dabak abisinin ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Asuman Dabak abisi Süleyman Dabak'ın vefat ettiğini açıkladı. Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Asuman Dabak'ın ağabeyi Süleyman Dabak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu instagram hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi takipçileri ile paylaştı. Instagram hesabından abisinin bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Asuman Dabak, "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. Süleyman Dabak'ın ölüm sebebi açıklanmazken hayranları ünlü oyuncu Asuman Dabak'a mesajlar atarak başsağlığı dilediler..