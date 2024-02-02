Ölüm haberiyle şoka uğradı! Uraz Kaygılaroğlu'nu yasa boğan ölüm haberi.. Uraz Kaygılaroğlu dedesinin vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir açıklama ile duyurdu..

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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Uraz Kaygılaroğlu dedesinin vefat ettiğini açıkladı.

Uraz Kaygılaroğlu dedesinin ölüm haberini Instagram'dan yaptığı duygusal bir paylaşım ile duyurdu.

96 yaşında vefat eden dedesinin ardından paylaşım yapan Uraz Kaygılaroğlu'nun yazdıkları takipçilerini duygulandırdı.

Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Dedecim, biriciğim, güzel yüreklim. Sen benim tanıdığım en dürüst en kıyak insandın. Meyven, kabak çekirdeğin, aksiyon sineman tamamsa başka birşey aramazsın. Birisi seninle inatlaşmadı mı, tane tane anlattımı kızmaz anlarsın. Sabah şöyle bi 5-10 km yürüdünmüydü tamam. Akşam vaktine doğru bi kaç el tavla bitti gitti. Anlatırdın hep savaş görüp, 16-17 yaşlarında İstanköyden kayıkla Bodrum’a yanaşmış bi akrabaların varmış çukurcuma’da onların yanına gidene kadar sokaklarda kalmış, mendil, çorap satmışsın.

Bir başına İstanbul’da yaşamayı başarıp anneanneme göz koymuşsun, bir oğul ve bir kız çocuğu sahibi olmuş onlara da aslanlar gibi bakmışsın. Anneannem kazandıklarını değerlendirmiş, sen hep çalışmışsın. Mahmutpaşa’da esnaf olmuş, bu sefer çorap makinası ve iğnesi satmışsın( ne ilginç bir meslek diye düşünmeden edemezdim) buradan sonrası da benden olsun. Beni bir hafta sonu parksız, bisikletsiz bırakmadın. Tavla oynamayı, iyi insan olmayı, dürüst yaşamanın anlamını sen öğrettin. Çalışkanlığı da sende gördüm, emekliliğin tadının nasıl çıkarılacağını da. Bayram namazına da seninle gittim, teravih namazına da. sonra gitmeyi bırakınca da kızmadın. Açık fikirli adamdın, onaylamadığın şeye keşke yapmasan der karışmazdın, en azından bana. Hep güvenir sırtımı sıvazlardın. Akıllı çocuksun diye severdin beni. Ben de seni çok severdim dede çok.

J burgere de sen götürürdün, sahilde kayıkçı arkadaşlarının yanına da. Fenerbahçe mahallesinde Hasan’ın torunu olmanın imtiyazlarını yaşattın bana. Dede oldun, baba oldun herkese oldun bi bana değil, kapın sofran hep açıktı. Eski alışkanlık herhalde herkese çorap hediye ederdin. Bir insan bu kadar meyve yer mi arkadaş diye hayret ederdik kuzenlerle. Bir de 96 yaşındasın diye mi ne hep hiç ölmeyecek herhalde diye gülerdik aramızda.. Seni çok seviyorum dedem, Allah rahmet eylesin"