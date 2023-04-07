Ölüm haberiyle yıkıldı! Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ı yasa boğan ölüm haberi.. Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi Bartın'da bir evde çıkan yangından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş aldığı acı haber ile yıkıldı. Birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alan başarılı oyuncunun babası ve üvey annesi hayatını kaybetti.

Bartın'da bir evde çıkan yangında ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ile üvey annesinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş (86) ve üvey annesi Nesrin Aktaş (83) çıkan yangından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Şehsuvar Aktaş birçok dizi, film ve sinema filminde rol alarak hafızalarda yer edindi.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Mezarlık dizisinde rol alan ünlü oyuncu aldığı acı haber ile yıkıldı.