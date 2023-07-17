Ölüm haberlerinden bıkmıştı! Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin'i öyle bir şey yaptı ki.. Ünlü oyuncu sosyal medyada hakkında çıkarılan asılsız ölüm haberleri için harekete geçti. İşte Alpaslan Özmol'un konu hakkında yaptığı paylaşım..

Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile büyük bir ün kazanan oyuncu Alpaslan Özmol sosyal medyada hakkında çıkan asılsız haberler için harekete geçti. Sosyal medyada bazı hesapların hakkında sık sık öldü haberi yaptığı Alpaslan Özmol bu haberlere artık daha fazla dayanamadı. Ünlü oyuncu son olarak avukatıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Alpaslan Özmol yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Sevgili avukatım nezdinde, hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır."