Ölüm kalım oyunu: Squid Game ne demek, konusu nedir?

Netflix'in yeni dizisi Squid Game, dünyanın gündeminde yerini almış durumda. Milyonların dikkatini çeken yapıma dair " Squid Game ne demek, Squid Game konusu nedir" merak ediliyor. İşte detaylar...

Ölüm kalım oyunu başladı. Acaba hayatta kalıp 45,6 milyar won'luk ödülü kazanan kim olacak? Şiddet içerikli bir insanlık sınavına tanıklık ettiğimiz Netflix dizisi "Squid Game" Netflix'te başladı.

Güney Kore yapımı gerilim-aksiyon dizisinin 1. sezon bölümleri 17 Eylül 2021 Cuma tarihinde Netflix izleyicilerinin erişimine sunuldu.

Oscar ödüllü "Parazit" tadı veren "Squid Game", TOP10 listesinin başını çekiyor.

"Suqid ne demek, Squid Game konusu nedir?" gibi sorular araştırılıyor. İşte Squid Game hakkında merak edilenler...

SQUİD NE DEMEK?

Squid İngilizce bir kelime olup, Türkçe anlamı ise "Kalamar" demektir. "Squid Game" dizisi Türkçe karşlığı "Kalamar Oyunu" olarak çevrilir.

SQUİD GAME KONUSU

Başrollerde Lee Jung-jae (Chief of Staff) ve Park Hae-soo (Prison Playbook) ikilisinin yer aldığı Squid Game'in hikayesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Dizi işsiz güçsüz borç batağına düşmüş insanların 45.6 milyar won ödüllü bir oyuna girmelerini ve bu oyunda yaşananları anlatan dizide bu oyunu oluşturan insanlar bunu gizemli bir adada herkesten gizli yapıyor. Bunu gizli yapmalarında ki asıl neden ise oyunun normal bir oyun olmaması.

Her bir oyun çocuk oyunlarından oluşuyor, oyunda hayatta kalabilmek için ise oyunu başarı ile tamamlamak gerekiyor. Başarısız olanlar katledilip, cesetleri yakılıyor. Yüzlerce insanın katıldığı bu oyunu yalnızca 1 kişi kazanacak, sadece 1 kişi hayatta kalacak.

SQUİD GAME 1. SEZON

Squid Game'in 1. sezonunun, süreleri 32 ile 63 dakika arasında değişen bölümleri şöyle sıralanıyor:

- 1. Sezon 1. Bölüm: "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" (60 dakika)

- 1. Sezon 2. Bölüm: "Cehennem" (63 dakika)

- 1. Sezon 3. Bölüm: "Şemsiyeli Adam" (54 dakika)

- 1. Sezon 4. Bölüm: "Takıma Sadık Kal" (55 dakika)

- 1. Sezon 5. Bölüm: "Adil Bir Dünya" (52 dakika)

- 1. Sezon 6. Bölüm: "Kanka" (62 dakika)

- 1. Sezon 7. Bölüm: "VIP'ler" (58 dakika)

- 1. Sezon 8. Bölüm: "Gemi Aslanı" (32 dakika)

- 1. Sezon 9. Bölüm: "Şanslı Bir Gün" (55 dakika)

SQUİD GAME 2. SEZON YAYINLANACAK MI?

Siren Pictures Inc. yapımcılığında hazırlanan dizinin 2. sezonu ile ilgili henüz Netflix cephesinden bir açıklama gelmedi.