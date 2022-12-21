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    ÖLÜMDEN DÖNDÜLER! MasterChef'te korkunç yangın! Alevler içinde kalan yarışmacı...

    Yeni bölüm fragmanı yayınlanan MasterChef'te yükselen alevler yürekleri ağızlara getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:03
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    ÖLÜMDEN DÖNDÜLER! MasterChef'te korkunç yangın! Alevler içinde kalan yarışmacı...

    MasterChef Türkiye'de final sayılı günler kala korkutan bir kaza yaşandı.

    21 Aralık Çarşamba akşamı 163. bölümüyle ekranlara gelecek olan MasterChef'in fragmanı yayınlandı.

    Fragmanı izleyen seyirciler, gözlerine inanamadı.

    MasterChef ekibi, TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün setine Beykoz Kundura'ya konuk oldu.

    Sezonun son takın oyununun oynandığı yarışmada korku dolu anlar ortaya çıktı.

    Alevler boyunu aştı

    Mavi takım yarışmacıları Tolga Şener ve Metin Yavuz büyük bir kazanın eşiğinden döndü. Tenceredeki yağ taşarak yangın çıkarttı.

    MasterChef yarışmacısı Tolga Şener, arkasında yükselen alevler karşısında şoke oldu.

    Şaşkına dönen yarışmacı ''Allah! Ne oluyor!'' diyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

    Şefler duruma müdahale ederken, herkes korkudan ne yapacağını şaşırdı.

    ÖLÜMDEN DÖNDÜLER! MasterChef te korkunç yangın! Alevler içinde kalan yarışmacı... #1

    ÖLÜMDEN DÖNDÜLER! MasterChef te korkunç yangın! Alevler içinde kalan yarışmacı... #2


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