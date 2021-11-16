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Ölümden dönen Hakan Ural'dan nostaljik paylaşımlar! O detay herkesi üzdü

Ölümden dönen Hakan Ural'dan nostaljik paylaşımlar! O detay herkesi üzdü

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, sosyal medya hesabından art arda nostaljik paylaşımlar yaparak takipçilerini geçmişe götürdü. Ural'ın babası ile ilgili o detay ise dikkati çekti.