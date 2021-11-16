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    Ölümden dönen Hakan Ural'dan nostaljik paylaşımlar! O detay herkesi üzdü

    Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, sosyal medya hesabından art arda nostaljik paylaşımlar yaparak takipçilerini geçmişe götürdü. Ural'ın babası ile ilgili o detay ise dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 17:14
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    Ölümden dönen Hakan Ural'dan nostaljik paylaşımlar! O detay herkesi üzdü

    Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen ''Neler Oluyor Hayatta'' programının sunucularından Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.

    Bir süredir hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Hakan Ural, önceki gün taburcu oldu.

    Dün iyileşip sunucusu olduğu programa dönüş yapan Ural, bugün sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürdü.

    ADINI BİLE ANMADI

    Hakan Ural, Instagram hesabının hikaye kısmından art arda nostaljik paylaşımlarda bulundu.

    2016 yılında kaybettiği annesi Ceyhan Cem ile fotoğrafını paylaşarak altına ''Rahmetli anacığım'' notunu düşen başarılı sunucu, Hikmet Uzun'u ise ''Rahmetli babam'' diyerek andı.

    Kardeşleriyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğraflarını da paylaşan Hakan Ural’ın, babası Selçuk Ural'ın adını bile anmaması dikkatlerden kaçmadı.

    İşte Hakan Ural'ın paylaşımları:

    Ölümden dönen Hakan Ural dan nostaljik paylaşımlar! O detay herkesi üzdü #1

    Ölümden dönen Hakan Ural dan nostaljik paylaşımlar! O detay herkesi üzdü #2

    Ölümden dönen Hakan Ural dan nostaljik paylaşımlar! O detay herkesi üzdü #3

    Ölümden dönen Hakan Ural dan nostaljik paylaşımlar! O detay herkesi üzdü #4

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