Ölümlü Dünya 2 konusu ne? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosunda kimler var? Bugün vizyona giren Ölümlü Dünya 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Ölümlü Dünya 2 filmi hakkında merak edilenler..

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Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı "Ölümlü Dünya 2" filmi 1 Aralık itibariyle vizyona girdi. Ölümlü Dünya 2 filmi hakkında aramalar hız kazandı.

Birçok ünlü ismin rol aldığı Ölümlü Dünya 2 uzun zamandır büyük bir merakla bekleniyordu.

Ölümlü Dünya 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu sosyal medyada en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

Serinin ilk filmi olan Ölümlü Dünya 26 Ocak 2018 tarihinde izleyiciyle buluşmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

1 Aralık 2023 (bugün) itibariyle serinin ikinci filmi sinemalarda vizyona girdi. Serinin hayranları film hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, Ölümlü Dünya 2 filminin konusu ne ve oyuncu kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? İşte merak edilenler..

Ölümlü Dünya 2 konusu

Ölümlü Dünya 2 filmi Mermer ailesinin hikayesini ele alıyor. Kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesinin fertleri farklı sorunlarla uğraşmaktadır.

Serhan karakteri, hamile olan Begüm'ü yeni hayatlarına adapte etme konusuna zorluk yaşamaktadır.

Serhat hayatında bir kadının eksikliğini hissederken, Gazanfer ise ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için çabalamaktadır. Fakat Zafer’in örgütün eline düşmesi bütün planları bozacaktır.

Zafer'i kurtarmak için yol arayan Gazanfer, çareyi eski bir dostundan yardım istemekte bulur. Mermer ailesi, Zafer'e kavuşmak için son bir vurgun yapmak zorunda kalacaktır.

Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu

Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan gibi ünlü isimler yer alıyor.