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    Ölümündeki detay yürek yaktı! Usta oyuncu kardeşiyle aynı kaderi paylaştı...

    Uzun süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Metin Çekmez'in vefatının ardından ortaya çıkan detay, yürek burktu. Çekmez'in kendisi gibi oyuncu olan ağabeyinin de kanserden öldüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 14:59
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    Ölümündeki detay yürek yaktı! Usta oyuncu kardeşiyle aynı kaderi paylaştı...

    Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yapan, kanser tedavisi gören tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, iki hafta önce yazlığında fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

    Çekmez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Metin Çekmez için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Sinema ve tiyatromuzun önemli ismi Metin Çekmez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Usta sanatçı, bugün Kuşadası Davutlar Hikmet Bayrak Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kuşadası Davutlar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    Ölümündeki detay yürek yaktı! Usta oyuncu kardeşiyle aynı kaderi paylaştı... #1

    KARDEŞLERİN KADERİ

    Sanat dünyasını yasa boğan ölümün ardındaki detay, duyanları üzdü. Çekmez kardeşlerin aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.

    Kansere yenik düşen Metin Çekmez'in kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Dinçer Çekmez de 2013 yılında kan kanseri nedeniyle vefat etmişti.

    Ölümündeki detay yürek yaktı! Usta oyuncu kardeşiyle aynı kaderi paylaştı... #2

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