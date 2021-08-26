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Ölümündeki detay yürek yaktı! Usta oyuncu kardeşiyle aynı kaderi paylaştı...

Ölümündeki detay yürek yaktı! Usta oyuncu kardeşiyle aynı kaderi paylaştı...

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Metin Çekmez'in vefatının ardından ortaya çıkan detay, yürek burktu. Çekmez'in kendisi gibi oyuncu olan ağabeyinin de kanserden öldüğü öğrenildi.