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- Ölümündeki detay yürek yaktı! Usta oyuncu kardeşiyle aynı kaderi paylaştı...
Ölümündeki detay yürek yaktı! Usta oyuncu kardeşiyle aynı kaderi paylaştı...
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 14:59
Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yapan, kanser tedavisi gören tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, iki hafta önce yazlığında fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Çekmez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Metin Çekmez için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Sinema ve tiyatromuzun önemli ismi Metin Çekmez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Usta sanatçı, bugün Kuşadası Davutlar Hikmet Bayrak Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kuşadası Davutlar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
KARDEŞLERİN KADERİ
Sanat dünyasını yasa boğan ölümün ardındaki detay, duyanları üzdü. Çekmez kardeşlerin aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.
Kansere yenik düşen Metin Çekmez'in kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Dinçer Çekmez de 2013 yılında kan kanseri nedeniyle vefat etmişti.