Ölümüyle yasa boğdu! Eski eşi Derya Baykal ve kızlarından Ferhan Şensoy'a yürek burkan veda...

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının eski eşi ve kızlarının sosyal medya hesaplarından yaptıkları veda mesajı yürekleri burktu.

Sanat camiası başta olmak üzere tüm Türkiye, sabah saatlerinde gelen acı haberle adeta yasa boğuldu. Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi, 1980 yılında Ferhan Şensoy tarafından kurulmuş bir tiyatro grubu olan Ortaoyuncular duyurdu.

''SENİ ÇOK SEVİYORUM BABACIĞIM''

Ortaoyuncular'ın Twitter paylaşımını alıntılayan Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, haberi doğrulayarak, ''Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacığım.'' mesajını paylaştı.

''BABAM UÇTU GÖKLERE''

Diğer kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise ''Babam uçtu göklere…'' paylaşımında bulundu.

''ÇOK ÜZGÜNÜZ''

Vefat haberinin ardından usta oyuncu Ferhan Şensoy ile 16 yıl evli kalan Derya Baykal'dan da yürekleri burkan bir paylaşım geldi.

Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…'' ifadelerine yer verdi.

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy, 1988 yılında evlenmiş 2004 yılında boşanmışlardı. Ünlü çiftin Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy adında iki kızı var.