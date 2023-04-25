Ömer dizisi 15. bölüm fragmanı! Ömer'i bekleyen büyük tehlike ne? Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer her Pazartesi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar..

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dün akşam 14. bölümü ile ekranlara gelen dizi büyük bir heyecan ile takip ediliyor.

Gamze'nin Erdal ile nişanlanmasına engel olamayan Ömer, bu ilişkiye aracılık ettiği için babasına çok öfkelidir.

Reşat ve Tahir ise Ömer'in yeniden Süreyya ile bir araya gelmesi ve evlenmesi için baskılarını artırmaktadır.

Dizinin merakla beklenen 15. bölüm fragmanı dün akşam yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ömer'i zor bir süreç beklemektedir.

Süreyya, Ömer ile birlikte olabilmek için babasına yalan söyleyerek Ömer'i zor durumu sokmuştur. İşte merakla beklenen 15. bölüm fragmanı..