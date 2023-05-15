Ömer dizisi bu akşam var mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? İşte 15 Mayıs Star TV yayın akışı Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İzleyiciler, "Ömer dizisi bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Mayıs Star TV yayın akışı...

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sebebiyle diz ve programlar yayınlanmadı. Ekranlarda seçim özel yayınları yer aldı. Oyların sayılmaya devam etmesiyle birlikte TV yayın akışları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi de merak konusu oldu. Her pazartesi izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, en son 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. 17. bölümü heyecanla bekleniyor. Peki Ömer dizisi bu akşam var mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? İşte 15 Mayıs Star TV yayın akışı... Ömer dizisi bu akşam var mı? Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer, yayın akışına göre bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. 15 Mayıs Star TV yayın akışı · 07:00 Yerli dizi tekrar · 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan · 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde · 16:00 Söz · 18:15 Star Haber · 20:00 Ömer · 00:15 Yüz Yıllık Mucize