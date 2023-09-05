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Ömer yeni sezon fragmanı yayınlandı! Gamze’nin gidişi, Ömer’i yıktı "Nefsime hakim olamadım" Abone Olun

Ömer yeni sezon fragmanı yayınlandı! Gamze’nin gidişi, Ömer’i yıktı "Nefsime hakim olamadım" Star TV’nin sevilen dizisi Ömer, uzun aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Gamze’nin yokluğu Ömer’e iyi gelmedi. İradesine hakim olamayan Ömer, bakın Gamze için neler yapacak. İşte yeni sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Haziran ayında sezon finali yaparak izleyicilerini merak içinde bırakan dizi, yeni bölümleriyle tekrar hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır’ın yer aldığı Ömer dizi, son bölümüyle heyecan yaratmıştı. Yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, yeni sezon yayın tarihi de araştırılmaya başladı. Yeni sezon fragmanı yayınlandı! Reyting rekorları kıran Ömer dizisinden beklenen fragman geldi. Fragmanla birlikte yayın tarihi de belli oldu. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak… Yeni bölüm ne zaman? İkinci sezon çekimlerine başlanan dizinin yayın tarihi belli oldu. Ömer dizisi 11 Eylül Pazartesi akşamı 2. sezonu ile yayın hayatına devam edecek.

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