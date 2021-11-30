Omicron filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Omicron varyantı ile gündeme geldi!

Omicron filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Omicron varyantı ile gündeme geldi!

Koronavirüsün yeni tespit edilen 'Omicron' varyantının ardından özellikle komplo meraklıların ilgisini çeken 'Omicron' filmi bir anda gündeme oturdu. Peki Omicron filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Tüm dünya, aşılama çalışmalarıyla birlikte koronavirüsle mücadelesini sürdürürken ortaya çıkan yeni varyantlar da endişeye neden olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da, koronavirüsün en çok mutasyona uğramış yeni bir varyantına rastlanmıştı. ''B.1.1.529'' olarak isimlendirilen 32 mutasyona sahip varyant, kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), diğer endişe verici varyantlardan daha yüksek enfeksiyon riski taşıdığı bilinen bu varyanta ''Omicron'' adını vermiş ve tüm ülkelere uyarılarda bulunmuştu.

Öte yandan virüsün isminin açıklanmasının ardından Google'da ilginç bir arama trendlere girdi. Özellikle komplo teorisisi severlerin ilgisini çeken ''Omicron'' adlı filmin konusu, isim benzerliği nedeniyle merak konusu oldu.

Peki, Omicron filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Omicron filmi hakkında merak edilenler...

DSÖ YENİ VARYANTA NEDEN OMICRON İSMİNİ VERDİ?

Yeni varyantın adı da tartışma konusu oldu çünkü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs varyantlarını Yunan alfabesine göre isimlendiriyor.

Yeni varyantın adının sıralamaya göre, 'Nu' olması gerekiyordu çünkü Yunan alfabesine göre daha önce adlandırılan son varyant 'Mu' idi ve sırada 'Nu' harfi vardı. Ancak DSÖ, 'Nu' ve 'Xi' harflerini atlayıp yeni varyantı Omicron olarak adlandırdı.

DSÖ sözcüsü Tarık Jasareviç, Cumartesi günü Times'a verdiği demeçte, "Nu'nun 'New' (yeni) ile çok kolay karıştırıldığı ve 'Xi' yaygın bir soyadı olduğu için kullanılmadığı" bilgisini verdi.

Açıklamaya göre böylece yetkililer bir sonraki harfe karar verdiler: "Omicron". Businnes Insider'ın haberine göre ise isimlendirme konusunda bazı kişiler DSÖ'yü, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in adı olan "Xi"yi , Yunanca harf ve Çince isim farklı şekilde telaffuz edildiği halde kullanmamakla eleştirdi.

OMİCRON FİLMİ KONUSU NEDİR?

DSÖ'nün yeni varyantın ismini Omicron olarak açıklamasının ardından adında Omicron geçen 2 eski film Google'da en çok arananlar arasına girdi.

2013 yapımı komedi ve bilim kurgu türündeki Omicron filminde, bir uzaylı Dünya'ya botanik bir virüsle geliyor ve bu virüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Arizona'da yaşayan cesur bir kadın, bahçesindeki bitkilerle uzaylıyı kazanır ve hükümeti devirmeye çalışır.

Yönetmenliğini Mike Donahue'nin yaptığı, The Visitor from Planet Omicron filminin başrollerinde Inge Jaklyn Sally Kirkland ve Tom Tangen yer alıyor.

1963 YAPIMI OMICRON FİLMİ

Ugo Gregoretti tarafından yönetilen 1963 yapımı Omicron filmi, 24. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yarışmaya girdi.

İtalyan yapımı komedi ve bilim kurgu türündeki Omicron filmi konusu şu şekilde: Bir uzaylı, gezegeni öğrenmek için bir dünyalının bedenini ele geçirir ve insan ırkını tehdit eder.