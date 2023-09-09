Ona "Modern Baba Vanga" diyorlar! Bu kez Türkiye'nin geleceğini yorumladı: Nihan Urel'den astrolojik analiz... Ensonhaber canlı yayınına katılan Astrolog Nihan Urel, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini yorumladı Urel, Cumhuriyetin 100. yılına dair pozitif etkilerin altını çizdi.

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Ensonhaber canlı yayınları ile gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Gündem Özel programında, ilgiyle takip edilen konulardan biri de astroloji.

Programın konuğu, Astroloji Danışmanı Nihan Urel oldu.

"Modern Baba Vanga" olarak bilinen Nihan Urel, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğine ilişkin astrolojik yorumlarda bulundu.

"Anlaşmalar gelecek"

Türkiye'nin bir komşusuyla, bir partneriyle anlaşma yapacağı haberi gelebilir. Anlaşma konuları, diğer ülkeleri de ilgilendiren konular. Hatta bir ülkeyle adeta aşk yaşayacağız. Türkiye'nin ve Tayyip Erdoğan'ın Yeni Ay haritasında aşk ve evlilik çıkıyor. Bu, bir ülkeyle ciddi bir sinerji demek oluyor. Erdoğan'ın önayak olduğu bir şey gibi görünüyor.

"Bedeller ödenecek"

5 Ekim - 25 Ekim arasında bir sürü yapının maskesi düşecek, Devlet'in namusuna dil uzatanlar kendilerini rezil edecek, bir bedel ödeyecekler. Söylediklerinden geri vites yapacaklar.

"Azerbaycan ile sıkı ilişkiler"

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Azerbaycan ile birlikte resim vermenin ötesinde sinerji var. İki ülkenin güç birliği içinde olması, birlikte büyümesi ve Azerbaycan-Türkiye zaferi 15 Eylül-14 Ekim arası konuşacağız. 28 Ekim ve sonraki 6 ay boyunca sıkı ilişkiler devam edecek.

"3-5 Ekim kritik"