Ona neler neler dediler: Sinsi, bir Diana olamazsın..." İşte Kraliçe Camilla hakkında duymadığınız gerçekler! Kraliçe Camilla Rosemary hakkında daha önce duymadığınız bazı gerçekleri öğrenmeye hazır mısınız? Diana'dan dolayı herkesin nefret ettiği Camilla, Prens Charles ile evlenmeyi başardığı yetmezmiş gibi Kraliçe olmayı da başardı....

17 Temmuz 1947 yılında dünyaya gelen Camilla, Prenses Diana sayesinde tanınmaya başlandı.

Prenses Diana gibi Yengeç burcu olan Camilla, Prens Charles ile olan birlikteliğini hiç sonlandırmadı.

Prenses Diana verdiği röportajlarda Camilla'nın ilişkilerindeki kadın olduğunu söyledi ve onu hedef tahtasına koydu.

Prens Charles ve Prenses Diana boşandıktan sonra ise ikili aşklarını gizli saklı yaşamayı da bıraktı.

9 Nisan 2005 yılında Prens Charles ile evlenen Camilla hakkında bilmediğimiz bazı gerçekler var. Bu gerçeklerinbeler olduğuna bir bakalım;

Camilla'nın bilinmeyenleri

Kral Charles'ın doğum ekibi tarafından dünyaya getirildi.

2014 yılında King’s College Hastanesini ziyaretinde Kral III. Charles, kendisi ve Camilla’nın doğumları hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı. “Sevgili eşim burada doğdu ama inanılmaz bir şekilde bizi aynı kadın doğum uzmanı ve hemşire doğurttu” dedi.

Camilla'nın Madonna ve Celine Dion ile akraba olduğu biliniyor. 17. yüzyılın başlarında Fransız bir marangoz olan Zacharie Cloutier’in torunları olarak biliniyorlar.

Camilla 1960 yılında birkaç farklı işte çalıştı. Bunlardan biri Mayfair’deki bir dekorasyon firmasında yaptığı resepsiyonistlikti. Ancak bir gün geç kaldığı için işten çıkarıldı.

Charles 1994 yılında yayınlanan biyografisinde Camilla ile tanışma hikayesine dair şunları belirtti; ikisi ilk kez ortak bir arkadaşları olan Lucia Santa Cruz’un evinde tanıştılar. Santa Cruz, Belgravia semtinde Camilla’nın yakınında bir dairede yaşıyordu.

Camilla bir İngiliz radyo dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Yayında, dizinin iki karakteriyle çay içti.

Uçak korkusu olan Camilla, bazı uçuşlara katılmıyor. 2018 yılında Kral Charles ile Avustralya’ya gitmesine rağmen, orada geçirdiği gün sayısını sınırlandırarak yolculuk sırasındaki her uçuşa katılmadı.