Önce kaynanası beğendi! Canan Karatay'ın 45 yıllık eşine bakın! "Yanımdayken bile hasretim" Profesör Doktor Canan Karatay açıklamalarıyla ezberleri bozarken özel hayatına dair dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Canan Karatay'ın 35 yaşında tanıştığı eşini görenler şaşkınlık yaşadı.

Geliştirdiği ''Karatay Diyeti'' ve kitapları ile tanınan İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle adından söz ettiriyor.

Her fırsatta obezitenin zararları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez sağlıklı beslenme önerileriyle değil farklı bir konuyla gündeme geldi.

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Canan Karatay'ın evli olup olmadığı ortaya çıktı.

Meğer Canan Karatay 35 yaşına kadar derslerle ilgilenmekten vakit bulamayınca, aşk onu bulmuş...

35 yaşında Ali Başak Karatay'la evlenen Canan Karatay 40 yaşındayken oğlu Mehmet Rahmi Karatay'ı kucağına aldı.

Canan Karatay'ın evlilik hikayesi

Elazığlı olan Canan Karatay, verdiği bir röportajda eşi ile evliliğini işte bu sözlerle anlatmıştı:

"Bana, 'Evde kaldın!' diyorlardı, 35’tim çünkü, umurumda bile değildi, deli gibi ders çalışıyordum. Annem bir gün, 'Senin çalışmanı böleceğim diye korkuyorum ama emekli öğretmen arkadaşlarım bana yarın çaya gelmek istiyorlar!' dedi. Ben de, 'Gelsinler, gelsinler, ben size hizmet ederim' dedim. Nasıl dedim ben de bilmiyorum, üzerime bir iyilik geldi. Annem de çok şaşırdı. Gerçekten de o gün elimden geleni yaptım. İşte o emekli öğretmenlerin arasında kaynanam da varmış, beni pek bir beğenmiş, oğluyla tanışmamızı sağladı. Anlaştık, kaynaştık. 33 yıldır evliyiz. Çocuğu da düşünmüyorduk ama sonra trenin kaçacağını fark edince, 40 yaşında doğurdum."

Ünlü profesör Canan Karatay, Pelin Çift'in konuğu olduğu programda, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" dedi.