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    'Ondan başkası bacımdır' demişti! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si gerçek aşkı...

    Dizide Devrim Özkan ile muhteşem bir uyum yakalayan Ertan Saban'ın gerçek hayatta gönlünü kaptırdığı isim ünlü oyuncu çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 17:37
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    'Ondan başkası bacımdır' demişti! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si gerçek aşkı...

    Show TV ekranlarının BKM yapımı yeni yaz dizi, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ yayın hayatına seyirci ilgisiyle devam ediyor.

    Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte birçok ünlü isim yer alıyor.

    Sadi karakterine hayat veren Ertan Saban, dizideki performansıyla beğeni toplarken özel hayatı da merak konusu oldu.

    Songül karakteriyle başrolü paylaşan Ertan Saban'ın yakaladığı uyum, sosyal medyanın da gündeminde.

    Ertan Saban'ın gerçekte kiminle birlikte olduğu ise ortaya çıktı. 6 yıldır evli olan ünlü oyuncu, gönlünü kendisi kadar ünlü olan meslektaşına kaptırdı.

    İşte gerçek aşkı

    Ertan Saban, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan ile evlendi.

    2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olan Ebru Özkan ve Ertan Saban çiftinin ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

    2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça dizisinde rol alarak ününe ün katan Ebru Özkan, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oynuyor.

    Saban, ‘eşim dışında herkes bacım, kardeşimdir’ sözüyle de Ebru Özkan'a olan sevgisini dile getirmişti.

    Ondan başkası bacımdır demişti! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Sadi si gerçek aşkı... #1

    Ondan başkası bacımdır demişti! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Sadi si gerçek aşkı... #2

    Ondan başkası bacımdır demişti! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Sadi si gerçek aşkı... #3


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