ÖNLÜĞÜ KAPTI! MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte 4. yarışmacı... MasterChef All Star 2023 sezonunda yarışmacılar ana kadroya girebilmek için ter döküyor. Dün akşamki bölümde bir yarışmacı dördüncü olarak kadroya girmeye hak kazandı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? Ana kadroya kim girdi?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, 2023 sezonuna başladı.

All Star kadrosunu bir araya getiren program, yarışmacıların ana kadroya girme çabalarına sahne oluyor.

Yayımlanan yeni bölümde ana kadroya dahil olan 4'üncü isim için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İki etaptan oluşan yarışmanın ilk etabında şefler yarışmacılardan Diyarbakır yöresine ait bir lezzet olan Duvaklı Pilav yapmalarını istedi.

Lezzet yarışının kazananı ana kadronun dördüncü yarışmacısı oldu.

"Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 4. Önlüğü kim aldı?" soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Peki, Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim, hangi yarışmacı girdi? İşte kazanan isim...

İlk 3 belli oldu

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. İkici yarışmacı ise 2019 sezonunda yarışan ve favori gösterilen yarışmacılardan biri olan Suna oldu.

Eda ise MasterChef All Star ana kadroya giren 3. yarışmacı seçildi.

Dördüncü isim Batuhan

MasterChef All Star'da kadroya giren 4. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli oldu.

Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan Bahri, Batuhan, Rıfat, Faruk Batuhan, Orhan ve Mehmet arasından seçildi.

Batuhan gecenin kazananı oldu.