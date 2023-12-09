OnlyFans fenomeni Merve Taşkın kazancını açıkladı, dudaklar uçukladı! "Yetmiyor" OnlyFans yayıncısı Gizem Bağdaçiçek’in gözaltına alınmasının ardından gözler Merve Taşkına çevirmişti. OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, aylık kazancıyla ağızları açık bıraktı.

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Ünlü sosyal medya fenomeni ve OnlyFans platformu yayıncısı Gizem Bağdaçiçek'in ters kelepçeyle gözaltına alınması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bu olayın ardından dikkatler, aynı alanda faaliyet gösteren diğer yayıncı Merve Taşkın'a çevrildi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalındaki programa katılan Taşkın, gelirini ve hedeflerini açıkladı.

Merve Taşkın, programda aylık kazancını kamuoyuyla paylaştı ve kendi sözleriyle "kendine yetmediğini" ifade etti.

Kendi gelirini yetersiz bulduğunu vurgulayan Taşkın, hedeflerini ve ileriye dönük planlarını da duyurdu.

Yaptığı açıklamalar, izleyicileri şaşkına çevirdi ve sosyal medyada geniş bir tartışma başlatıldı.

Hedef 1 milyon dolar

Aylık kazancını açıklayan ve kendisine yetmediğini ifade eden Merve Taşkın, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor daha fazla kazanmak istiyorum. Yaşam tarzıma göre 100 bin dolar bana yetmiyor ki niyetim 1 milyon dolar kazanmak”

Fenomen ismin kazancı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.