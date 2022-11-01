Bir dönem Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir gibi birçok farklı dizide rol alan 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor.Tugay,bu kez önünü açarak poz verdi.

Televizyon ekranlarında pek çok farklı yapımda rol alan ve Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul gibi dizilerde de rol aldığı bilinen oyuncu Mine Tugay, özel hayatıyla olduğu gibi sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. 1978 dünyaya geldiği bilinen 44 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyülemişti.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile şöhretini artırdığı bilinen Tugay, daha önce Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da rol almıştı. 2006 yılında Gülpare, 2007 yılında Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında Aynadaki Düşman dizilerinde oynadığı bilinen isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde de rol almış ve Zalim İstanbul dizisinde de Şeniz karakterine hayat vermişti.

Önünü açarak poz verdi!

Tugay, son dönemde sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Bu kez derin göğüs dekolteli fotoğrafını paylaşan isim, takipçilerden beğeni aldı.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...