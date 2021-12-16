Onur Tuna'nın evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi Keremcem'in eski eşi çıktı

FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum'da Savcı Fırat karakteriyle izleyici karşısına çıkan Onur Tuna'nın eski aşkı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer Onur Tuna, eski sevgilisiyle evliliğin eşiğinden dönmüş.

2011 yılında ''Hayat Devam Ediyor'' dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Onur Tuna, ardından Filinta, Cesur Yürek gibi dizilerde rol aldı.

Yasak Elma'da hayat verdiği Alihan karakteriyle beğeni toplayan Onur Tuna, Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ferman rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

Televizyonun yanı sıra ''Bir Küçük Eylül Meselesi'', ''Ağır Romantik'', "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" adlı sinema filmlerinde boy gösteren Onur Tuna, ekran ve beyaz perde dışında müzikle de ilgileniyor.

Gitar ve piyano çalıp besteler yapan ve kendine ait müzik stüdyosu bulunan Tuna'nın sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan bir albümü ve bir single'ı bulunuyor.

Ünlü oyuncu, şimdilerde başrolünü İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu ile paylaştığı FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Fırat Bulut karakterine hayat veren oyuncu, sergilediği performansın yanı sıra yakışıklılığıyla da göz dolduruyor.

Yaşadığı aşklar ile magazin gündemine gelen Onur Tuna'nın özel hayatı, hayranları tarafından mercek altına alındı.

Yakışıklı oyuncunun evliliğin eşinden döndüğü eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ESKİ SEVGİLİSİ KEREMCEM'İN ESKİ EŞİ ÇIKTI

''Aşk Yalanı Sever'' adlı dizide canlandırdığı Gonca karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Seda Güven, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Keremcem ile evlenmişti.

Keremcem'den dokuz ay sonra boşanan Seda Güven, ayrılığın hemen ardından 2016 yılında meslektaşı Onur Tuna'yla yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bir süre ilişkilerini gizli tutan çift, daha sonra Instagram'dan yaptıkları paylaşımla ilan etmişti.

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Evlilik kararı alan ikili, müjdeyi ''Biz evlilik kararı aldık. Çeşme'de ağustos ayı gibi evleneceğiz.'' sözleriyle vermişti.

Ancak Onur Tuna'nın, rol aldığı dizi setinde tanıştığı bir güzelle yakınlaştığını öğrenen Seda Güven, yakışıklı oyuncu ile evliliğe giden ilişkisini sonlandırmıştı.