Onur Tuna'nın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! O detay ele verdi, herkes şoke oldu

Onur Tuna'nın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! O detay ele verdi, herkes şoke oldu

Mahkum dizisinde rol alan Onur Tuna'nın, meslektaşı Hande Doğandemir ile aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk iddialarını güçlendiren ise Hande Doğandemir'in telefon kılıfın yer alan fotoğraf detayı oldu.

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Onur Tuna, şimdilerde Mahkum dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Savcı Fırat Bulut karakteriyle beğeni toplayan Onur Tuna, sergilediği performansın yanı sıra yakışıklılığıyla da göz dolduruyor.

Oyunculuğuyla ayrı karizmasıyla ayrı büyüleyen isimlerden biri olan Onur Tuna'nın özel hayatıyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Yakışıklı oyuncunun, şimdilerde ''Annemizi Saklarken'' adlı dizide rol alan meslektaşı Hande Doğandemir ile birlikte olduğu iddia edildi.

Hande Doğandemir'in telefon kılıfındaki fotoğraf detayı aşk iddialarını güçlendirdi.

ONUR TUNA VE HANDE DOĞANDEMİR SEVGİLİ Mİ?

Uzun süredir hayatlarında kimse olmayan Hande Doğandemir ile Onur Tuna'nın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Ortak dostları sayesinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede ilişkiye dönüştü.

Cadde'nin haberine göre; yaklaşık iki haftadır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililerin, çevrelerine mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

İkilinin Zekeriyaköy ve Cihangir'de arkadaşlarıyla beraber sık sık eğlenceye çıktığı da söyleniyor.

TELEFONUN ARKASINDAKİ FOTOĞRAF ELE VERDİ

Aşk iddiaları magazin kulislerinde konuşulurken 36 yaşındaki Hande Doğandemir'in önceki gün paylaştığı fotoğraftaki detay dikkatlerden kaçmadı.

Telefonunun arkasındaki fotoğrafta görünen kişinin Onur Tuna olduğu iddia edildi.

YAĞIZCAN KONYALI İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan Hande Doğandemir, geçtiğimiz aylarda da ''Daha İyi Bir Yarın'' filminin setinde tanıştığı, kendisinden 6 yaş küçük meslektaşı Yağızcan Konyalı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Hande Doğandemir, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" demişti.