Öpüp kokladığı tavşanı haşladı, iştahla yedi! Yanına bir de kola açtı: Görenin midesi bulandı... Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara, bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, öpüp kokladığı tavşanı önce yıkadı ardından ise pişirip yedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medya üzerinden paylaşılan ilginç videolar arasına her gün yenileri ekleniyor. Bu defa eklenen ise herkesi oldukça şaşırttı. Bir kadın, yakaladığı tavşanı güzelce yıkadı. Ardından tavşanı seven kadının sahiplendiği düşünüldü... Ancak gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Tavşanı pişirdi Tavşanı yıkadıktan sonra kesen kadın, etlerini tek tek parçalara ayırdı ve pişirmeye başladı. Tavşan etini baharatlarla birlikte pişiren kadın, akabinde ise yanına kola açıp eti iştahla yedi. Kullanıcılar şaşırdı Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları, hastalıkların yeme düzeninden kaynaklı çıktığını söyleyerek, kadını eleştirdi.