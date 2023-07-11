Sosyal medya üzerinden paylaşılan ilginç videolar arasına her gün yenileri ekleniyor.
Bu defa eklenen ise herkesi oldukça şaşırttı. Bir kadın, yakaladığı tavşanı güzelce yıkadı.
Ardından tavşanı seven kadının sahiplendiği düşünüldü... Ancak gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı.
Tavşanı pişirdi
Tavşanı yıkadıktan sonra kesen kadın, etlerini tek tek parçalara ayırdı ve pişirmeye başladı.
Tavşan etini baharatlarla birlikte pişiren kadın, akabinde ise yanına kola açıp eti iştahla yedi.
Kullanıcılar şaşırdı
Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları, hastalıkların yeme düzeninden kaynaklı çıktığını söyleyerek, kadını eleştirdi.