Organ nakli olmuştu! İşte Hakan Taşıyan'ın son hali

Çoklu organ yetmezliği tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, arabesk müziğe geri döndü. Taşıyan'ın son hali, hayranlarını sevindirdi.

Geçtiğimiz yıl karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, toparlandı.

Zorlu bir tedavi süreci geçiren Taşıyan, müzik hayatına kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Sesi ve yorumuyla Müslüm Gürses'i andıran sanatçı, 1997'de 'Sensiz İki Gün' adını verdiği kasetiyle piyasaya adeta damgasını vurdu. Bu albümle tanınırlığını artıran Hakan Taşıyan, daha sonra Gözün Sevem isimli üçüncü albümünü çıkardı.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile ekranlara geldi.

MÜZİĞE GERİ DÖNDÜ

Organ yetmezliği hastalığına yakalanan Taşıyan, oğlundan karaciğer kız kardeşinden ise böbrek nakli oldu.

Taşıyan, aylar sonra Yıldız Tilbe şarkısına klip çekmek için kamera karşısına geçti.

Ünlü şarkıcı, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" şeklinde konuşmuştu.

Hakan Taşıyan'ın son hali, sevenlerinin yüzünü güldürdü.