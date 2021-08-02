Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler 2 konusu ve oyuncuları

Komedi ve aksiyon türlerindeki Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarından film severlerle buluşuyor.

2019 yılında vizyona giren filmde; Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral'ın yanı sıra BKM mutfak oyuncuları da yer alıyor.

Peki Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Organize İşler 2 filmi konusu ve oyuncuları hakkında detaylar...

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?