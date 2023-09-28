Organize İşler filmi nerede çekildi? Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Bugün akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Organize İşler filmi için aramalar hız kazandı. İşte Organize İşler filmi hakkında merak edilenler..

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Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, dolandırıcılık hikayesinin anlatıldığı aksiyon ve komedi filmidir.

Star TV'nin bugün yeniden ekrana getireceği Organize İşler filmi hakkında aramalar hız kazandı.

Organize İşler filminin hazırlık, çekim ve post prodüksiyon aşamasında yaklaşık 150 kişi çalıştı. Hazırlık aşaması 6 hafta süren filmin çekimleri ise 7,5 haftada tamamlandı.

Çekimlerinin 7,5 hafta sürdüğü Organize İşler filmi 26 farklı mekanda çekilmiştir.

Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500 m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu ve ekibi tarafından 250 m²lik bir eve dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski haline döndürülmüştür.

Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Müslüm Duralmaz karakterine ait mekanlar ise Saklıköy Country Club’ta çekilmiştir.

Organize İşler filminde ilk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. Filmde yaklaşık olarak 170 kişi rol almıştır. Bu kişilerin 70 kadarı profesyonel oyuncudur.

Organize İşler nerede çekildi?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem oynadığı komedi filmi Organize İşler İstanbul'da çekilmiştir.

Oyuncu kadrosu

Organize İşler filminde birçok ünlü oyuncu rol almıştır. Aralarında Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Ezgi Mola ve Demet Akbağ gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosu son derece geniştir.

İşte Organize İşler filminin oyuncu kadrosu;

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

Ayberk Atilla (Köylü)

Bican Günalan (İbrahim)

Osman Gidişoğlu (Ercüment)

Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)

Nuri Gökaşan (Savcı)

Osman Wöber (Komiser)

İclal Aydın (Hilal)

Sinan Bengier (Melih Abi)

Berrak Tüzünataç (Ebru)

Ferhat Yılmaz (Sami)

Caner Alkaya (Arif)

Celal Tak (Semih)

Deniz Özerman (Okuldaki Veli)

Ersin Korkut (Ersin)

Erdem Baş (Hayri)

Hande Dane (Suna)

Ezgi Mola (Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Rıza)

Sarp Apak (Kemal)

Cem Aksakal (Cem)

Aydan Taş (Aydan)

Enginay Gültekin (Hayri'nin Sevgilisi)

Derya Artemel (Kemal'in Sevgilisi)

Gülhan Tekin (Elmas)

Melike Güner (Yosun)

Özgür Tanık (Şeniz)

Cahit Taş (Tiger)

Nusret Karakuş (Nusret)

Fevzi Müftüoğlu (Tetikçi Fevzi)

Vural Çelik (Kumarhane Müdürü)

Suzan Kardeş (Mefrika Hanım)

Cemile Çam (Bebek Bakıcısı)

Erhan Gölbey (Sadık)

Mustafa Canıvar (Mustafa)

Deniz Özmen (Kutluhan)

Kadir Kandemir (Atakan)

Şenol Bali (Asım Noyan 15 Yaş)

Şevket Süha Tezel (Deli Cengiz)

Önder Açıkbaş

Murat Yıldırım (Tabutçu)

Timur Acar (Acar)

Onur Buldu (Tabutçu)

Umut Kurt (Tabutçu)

Batuhan Or

Onuryay Evrentan (Trafik Polisi)

Neşe Sayles (Kasiyer)

Bülent Emrah Parlak (Kitapçı)

Meral Yetil (Çantası Çalınan Kadın)

Sinem Güven (Dansöz)

Uğur Bilgin (Nazlı'nın Koruması)

Metin Keçeci (Kertenkele)

Kadir Akmaca (Fasıl Grubu)

Cem Arslan (Radyo Programcıları)

Gürhan Ateş

Sinan Kılıç

Şahin Yaylı

Ayhan Güngör

Nihat Sırdar

Türkan Avcı