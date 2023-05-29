Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den "Erdoğan" paylaşımı: Maşallah Cumhurbaşkanıma 1974 yılından beri Orhan Gencebay ile mutlu bir evlilik sürdüren Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutladı.

Orhan Gencebay'ın 77 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ünlü isim, son yazdıklarıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde "Bir Erdoğan daha gelmeyecek bu ülkeye ..Erdoğan'a sahip çıkmak Türkiye'ye sahip çıkmaktır" sözlerini dile getiren Emre, bu sefer zaferi kutladı. Sevgisini gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir karesini nazar boncuğu eşliğinde paylaşan Sevim Emre, "Maşallah Cumhurbaşkanıma" notunu düştü. Erdoğan'a olan sevgisini her an dile getiren Emre'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.