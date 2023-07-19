Ortadirek Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle mest etti! Kim der ki 60 yaşında... Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Ortadirek Şaban'da Bahar karakterine hayat veren usta oyuncu Bahar Öztan, son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 60 yaşında olan ünlü oyuncu güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ortadirek Şaban, Türk sinemasının kalplerinde taht kuran yapımlardan biri. Türk sinema tarihinin efsanesi haline gelen Ortadirek Şaban, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Bahar Öztan, güzelliğiyle gündeme geldi. Filmde Bahar karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Bahar Öztan, 60 yaşına gelmiş olmasına rağmen, genç ruhu ve geçmeyen güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya paylaşımları mest etti Son haliyle büyük ilgi gören Bahar Öztan, adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Yıllar geçse de güzelliğinden ödün vermeyen Bahar Öztan'ın Instagram pozları sık sık gündeme geliyor. Güzelliğiyle adeta parmak ısırtıyor.